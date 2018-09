"Werden das genau beobachten": Austrias Markus Kraetschmer kommentiert Fan-Protest

Die Wiener Austria besiegte den SV Mattersburg am Samstag mit 2:1. Nach dem Duell in der Generali Arena wurde aber nicht nur der sportliche Ausgang diskutiert.

Während der Partie rollte der harte Kern der Veilchen ein Spruchband mit der deutlichen Aufschrift "Gegen Länderspiele im Horr! Verpiss dich ÖFB" aus. Am kommenden Donnerstag (6 September, 20:45 Uhr) steigt der freundschaftliche Test gegen Schweden in Favoriten.

Tage danach kommentierte Austria-Vorstand Markus Kraetschmer bei 90Minuten den Prostest der Austria-Fans. "Wir leben in einer Demokratie, in der jeder seine Meinung äußern darf, aber wir haben beispielsweise auch im Vorverkauf alles dafür unternommen, um unseren Fans ein Vorkaufsrecht für ihre Tribüne einzuräumen. Unsere Linie zu diesem Thema ist klar und wir werden das am Donnerstag auch sehr genau beobachten", so Kraetschmer.

Der Vorstand der Veilchen will sich als "perfekter Gastgeber" präsentieren. Das Nationalteam sei für die Austria eine "wesentliche Visitenkarte".

