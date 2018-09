Österreichs Nationalteam hat in der Nations League einen Fehlstart hingelegt. Die ÖFB-Truppe verlor am Dienstagabend in Zenica nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung bei Bosnien-Herzegowina nicht unverdient 0:1 (0:0). Die Highlights zum Spiel.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!