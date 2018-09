SK Rapid verlängert Vertrag mit Thomas Murg vorzeitig

Der SK Rapid Wien kann eine vorzeitige Vertragsverlängerung vermelden. Thomas Murg bleibt den Hütteldorfern bis 2022 erhalten.

Unter der Woche hatten die Grün-Weißen bereits den Kontrakt mit Boli Bolingoli verlängert, nun folgt mit Murg der nächste Leistungsträger.

Das Arbeitspapier des 23-Jährigen läuft nun bis zum Ende der Saison 2021/22 und enthält keine Ausstiegsklausel, wie Rapid mitteilt. Murg war im Jänner 2016 von Ried nach Hütteldorf übersiedelt und absolvierte seither 101 Pflichtspiele für Rapid.

Bickel sieht bei Murg noch mehr Potenzial

"Thomas Murg hat sich gerade in der abgelaufenen Saison enorm gesteigert und ist zu einem echten Schlüsselspieler in unserer Mannschaft geworden. Dass es nun trotz konkreter Auslandsangebote gelungen ist, den Vertrag vorzeitig zu verlängern, ist nicht selbstverständlich und auch ein tolles Bekenntnis von ´Murgi´, dass er sich voll mit dem SK Rapid identifiziert", freut sich Fredy Bickel, Geschäftsführer Sport. "Ich bin überzeugt, dass Thomas seinen Leistungsplafond noch nicht erreicht hat und hoffe, dass sich seine positive Entwicklung weiter fortsetzt."

Murg selbst meint zu seiner Verlängerung indes: "Auch wenn wir in der Meisterschaft in den ersten Runden nicht so gepunktet haben, wie das unser aller Anspruch ist, fühle ich mich dem Verein sehr verbunden. Die Teilnahme an der attraktiven Europa League-Gruppe ist ein großes Ziel von uns gewesen und dort wollen wir ebenso wie im ÖFB-Cup und in der Bundesliga erfolgreich abschneiden. Ich bin sicher, dass wir eine hohe Qualiät im Kader haben und freue mich weiter Teil von dieser Mannschaft zu sein."

