SV Mattersburg verpflichtet Martin Pusic

Der SV Mattersburg schlägt wenige Tage nach dem offiziellen Ende der Transferphase noch einmal zu und verstärkt sich im Angriff. Martin Pusic unterschreibt bei den Burgenländern einen Vertrag bis 31. Mai 2019 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Der 30-jährige Mittelstürmer spielte zuletzt in Dänemark beim AC Horsens und war seit Juli vereinslos, weshalb eine Verpflichtung nach Schließung des Transferfensters überhaupt möglich war.

Pusic sorgte zuletzt für Aufsehen, weil er seinen Vertrag beim AC Horsens nach nur vier Tagen auflöste. "Ich war nun fünf Jahre lang in Dänemark tätig und sehe in diesem Land einfach keine Zukunft mehr für mich", wurde Pusic in einer Aussendung des AC Horsens zitiert. "Ich habe in Dänemark alles erreicht, was möglich war, jetzt will ich mich einer Herausforderung außerhalb Dänemarks stellen."

Martin Pusic: Viele Stationen im Ausland

In Österreich lief Pusic für die Admira und den SCR Altach auf, ehe er in der Saison 2011/12 zu Hull City wechselte und von dort über Stationen in Norwegen in Dänemark landete.

