SK Rapid Wien: Spieler reagieren auf Djuricin-Entlassung

Seit gestern Abend ist die Ära von Goran Djuricin beim SK Rapid Wien vorbei. Mit einem unrühmlichen 0:2 gegen St. Pölten wurde der Schlussstrich unter Djuricin gesetzt, der Trainer vom immer größer werdenden Druck erlöst. Die Spieler reagieren nach der Entlassung ihres Coachs darauf.

Man habe stets das Wohl der Mannschaft im Auge, habe nicht das Gefühl gehabt, Rapid würde eine Reaktion zeigen: "Es ist der richtige Schritt, so schwer es auch fällt und so weh es auch tut", meinte Sportdirektor Fredy Bickel. Dieser Meinung sei übrigens auch Djuricin, der keine Stellungnahme abgeben wollte: "Goran hat alles für den Verein getan, aber auch er hat Verständnis, dass wir nun die Leine ziehen mussten."

Stefan Schwab: "Goran Djuricin tut mir einfach leid"

Der Coach tue den Spielern leid, meinte Kapitän Stefan Schwab auf Sky: "Mir tut es leid für den Trainer. Er hat alles reingehaut, er ist immer gut mit uns umgegangen. Wir haben alles probiert, damit wir gemeinsam aus dieser Situation herauskommen. Das hat am Ende des Tages dann nicht geklappt. Mir tut es einfach leid, es war nicht mehr menschlich, was rundherum alles passiert ist. Irgendwann kann man dem Druck dann nicht mehr standhalten."

Djuricin-Nachfolge: Das sind die Kandidaten für den Rapid-Trainer-Job © GEPA 1/11 Seit gestern ist Goran Djuricin als Rapid-Trainer Geschichte. Auf Rapid wartet nun ein ganz harter Prüfstein: Der Schweizer Sportdirektor Bickel muss nun einen geeigneten Nachfolger präsentieren, bereits am Donnerstag geht es gegen die Glasgow Rangers. © GEPA 2/11 Didi Kühbauer (St. Pölten): Die naheliegendste Lösung. "Was nicht ist, kann ja noch werden," meinte Kühbauer vor Kurzem auf die Frage, warum er noch nie Rapid-Trainer war. Einzig: Rapid müsste Ablöse zahlen. © GEPA 3/11 Josef Zinnbauer (vereinslos): Seit seinem zwei-jährigen Intermezzo beim FC St. Gallen ist Zinnbauer seit 2017 vereinslos. Trainierte davor den HSV und die zweite Mannschaft des KSC. Der Deutsche steht für Offensiv-Fußball und wäre wohl nicht zu teuer. © GEPA 4/11 Raphael Wicky (vereinslos): Der 41-Jährige trainierte bis zum Sommer den FC Basel, war als Spieler unter anderem bei Atletico Madrid und dem HSV. Wie Bickel ein Schweizer. © GEPA 5/11 Christian Ilzer (WAC): Der 40-Jährige mischt mit dem WAC die Liga auf. Hat aber noch bis 2019 Vertrag, außerdem besteht die Gefahr, dass der Rapid-Job für ihn zu früh kommt. © GEPA 6/11 Mirko Slomka (vereinslos): Ein üblicher Verdächtiger, der schnell genannt wird, wenn ein Verein einen Trainer sucht. Sein letzter Job: zehn Spiele Trainer des Karlsruher SC. © GEPA 7/11 Peter Stöger (vereinslos): Ein Top-Trainer. Fraglich, ob der Wiener nach seiner letzten Station bei Borussia Dortmund schon wieder Lust auf Fußball hat. Auch scheint er nicht wirklich leistbar. © GEPA 8/11 Markus Weinzierl (vereinslos): Der 43-Jährige machte beim FC Augsburg einen überragenden Job, wurde bei Schalke 04 aber verheizt und ist seit Juli 2018 auch endgültig ohne Vertrag. © GEPA 9/11 Peter Bosz (vereinslos): Die schonungslose Offensive, die Bosz bei Borussia Dortmund verlangte, war schnell durchschaubar für die Gegner. Bei Rapid ist er aber unwahrscheinlich. Grund: zu teuer. © GEPA 10/11 Peter Pacult (vereinslos): Er wäre hingegen leistbar. Der letzte Rapid-Meistertrainer biederte sich erst vor Kurzem ein bisschen an: "Rapid-Trainer? Ein klares Ja. Warum soll ich es mir nicht vorstellen können?" © GEPA 11/11 Oliver Glasner (LASK): Der gebürtige Salzburger ging durch die Red-Bull-Schule, begeistert mit dem LASK und wird bereits als Rose-Nachfolger bei Salzburg gehandelt. Interessantes Detail: Angeblich verfügt er über eine Ausstiegsklausel im Vertrag.

Laut Schwab müsse sich der komplette Verein an der Nase nehmen: "Wir haben jetzt in viereinhalb Jahren vier Trainer verbraucht. Deshalb: Null Vorwurf an den Trainer, sondern da muss sich jeder einzelne im Verein - und ich meine wirklich im Verein - an der Nase nehmen." Auch Mario Sonnleitner schlägt in der Kronen Zeitung in die gleiche Kerbe: "Es tut uns leid für Djuricin. Wir haben dem Druck nicht mehr standgehalten."