SK Sturm Graz - SV Mattersburg: Wo kann ich die Bundesliga legal im Livestream sehen?

Der SK Sturm empfängt in der 8. Runde der österreichischen Bundesliga den SV Mattersburg (Sa., 17 Uhr im LIVETICKER). SPOX liefert alle wichtigen Infos zur Partie wie mögliche Aufstellungen, TV-Übertragung und Livestream-Angebote.

SK Sturm - SV Mattersburg: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Die Partie Sturm - Mattersburg ist live auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt das Duell auf Sky Sport Austria in der Konferenz, auf dem Kanal Sky Sport 8 ist das Spiel in der Einzeloption zu sehen.

Über Sky Go lässt sich die Partie auch aufs Tablet, Smartphone oder PC streamen. Der ORF fasst alle Highlights am Samstagabend in einer Kurzsendung zusammen.

Sturm gegen Mattersburg im Liveticker

Für alle Fans, die kein Sky-Abo haben, bietet SPOX einen Liveticker - wie bei allen anderen Spielen auch - zur Partie Sturm gegen Mattersburg an. Hier geht's zum Liveticker!

SK Sturm Graz - SV Mattersburg: Das Head-To-Head der Teams