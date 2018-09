Austria gegen Sturm: Die Aufstellungen sind da

Früh wie noch nie in der Geschichte des ÖFB-Cups stehen einander am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf SPOX) die Schwergewichte Austria Wien und Sturm Graz gegenüber. Der Rekordcupsieger empfängt den Titelverteidiger im Schlager der zweiten Runde in der Generali-Arena, in der am 1. Mai auch das Cupfinale über die Bühne geht. Die Bedeutung des Duells ist beiden Teams bewusst. So beginnen die beiden Mannschaften.

Das Heimteam Austria Wien startet mit dieser Aufstellung: Pentz - Klein, Madl, Schoissengeyr, Salamon - Ebner, Jeggo, Matic, Prokop, Grünwald - Friesenbichler.

Ersatz: Lucic, Igor, Demaku, Venuto, Monschein, Ewandro, Sarkaria.

Sturm-Trainer Heiko Vogel schickt folgende Elf aufs Grün: Siebenhandl - Maresic, Avlonitis, Spendlhofer - Hierländer, Zulj, Lackner, Koch - Kiteishvili, Hosiner, Huspek.

Ersatz: Schützenauer, Schrammel, Lovric, Grozurek, Ferreira, Obermair, Eze.

ÖFB-Cup, 2. Runde: FK Austria Wien vs. SK Sturm Graz