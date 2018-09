SK Rapid Wien: Goran Djuricin wehrt sich gegen Anschuldigungen

Beim SK Rapid Wien gingen die Wogen nach dem glücklichen 6:5-Sieg im Elfmeterschießen in der 2. Runde des ÖFB-Cups gegen den SV Mattersburg hoch. Jedoch nicht wegen des Spiels, sondern weil Goran Djuricin vorgeworfen wurde, er habe eine beleidigende Geste gegenüber den eigenen Fans gemacht.

"Ich habe in der Vergangenheit den ein oder anderen Fehler begangen, dafür habe ich mich immer entschuldigt. Ich wehre mich aber vehement gegen die Behauptung, unsere Fans beleidigt zu haben - das würde mir im Traum nicht einfallen", so der Coach der Hütteldorfer und betont dabei, dass er nicht einmal in die Richtung der Fans gesehen habe.

"Die Fans waren auf der ganz anderen Seite des Stadions", so Djuricin. "Ich werde mich nicht für etwas entschuldigen, das ich nicht gemacht habe.

Für all jene "Fans", die nach dem Spiel gegen Mattersburg wieder "Gogo-Raus-Rufe" anstimmten hat Djuricin jedenfalls eine Nachricht. "Es gibt nicht gute oder schlechte Trainer, sondern nur erfolgreiche und erfolglose. Ich lasse mich nicht unterkriegen."

