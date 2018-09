SKN St. Pölten vs. Red Bull Salzburg: Wo kann ich das Spiel der 7. Bundesliga-Runde im TV und im Livestream sehen?

Am Anfang der Saison hätte wohl niemand gedacht, dass ausgerechnet in Runde Sieben der Bundesliga das Gipfeltreffen zwischen dem Ersten und Zweiten in St. Pölten stattfinden wird. Doch die Truppe von Didi Kühbauer überrascht Woche für Woche, trifft nun zuhause auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg. SPOX zeigt, wo das Spiel live im TV bzw. im Livestream zu verfolgen ist.

SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg: Wann steigt das Topspiel der 7. Runde?

Spiel SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg Datum Samstag, 15. September 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion NV Arena Schiedsrichter Andreas Heiß

St. Pölten gegen Salzburg: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel am Samstag auf Sky Sport 8 HD als Einzelspiel. Auf Sky Sport Austria gibt's ab 16:00 wie gewohnt das Spiel mit den anderen Matches an dem Tag (FC Flyeralarm Admira vs. SK Sturm Graz; TSV Hartberg vs. SCR Altach) in der Konferenz. Der ORF liefert am Abend eine Zusammenfassung der Partien.

Liveticker zum Spitzenspiel: SKN St. Pölten vs. Red Bull Salzburg live zum Mitlesen

SPOX versorgt euch die gesamte Bundesligasaison über mit Live-Berichterstattung zu den Spielen. Hier geht es direkt zum Liveticker.



SKN St. Pölten gegen Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

St. Pölten: Riegler - Luan, Meisl, Puchegger, Ingolitsch, Haas - Hofbauer, Luxbacher, Mislov - Gartler, Pak

Ersatz: Vollnhofer, Drescher, Balic, Schütz, Fountas, Ouedraogo, R. Ljubicic

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Ramalho, Pongracic, Lainer - Haidara, Schlager, Samassekou - Wolf - Prevljak, Yabo/Dabbur

Ersatz: Walke, Daka, van der Werff, Onguene, Minamino, Mwepu, Leitgeb

Salzburg gewinnt immer: Die letzten fünf Duelle zwischen Salzburg und St. Pölten