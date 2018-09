ÖFB-Team: David Alaba behauptet seinen Status als Schweden-Spezialist

Länderspiele gegen Schweden scheinen David Alaba besonders zu liegen. In fünf Partien gegen die Skandinavier netzte der Bayern-Profi gleich viermal ein - so auch beim 2:0-Testspielsieg am Donnerstag in der Wiener Generali-Arena, womit er nach 64 ÖFB-Partien bei 13 Toren hält.

Alaba trug in Abwesenheit des verletzten Julian Baumgartlinger die Kapitänsschleife und lieferte auf der linken Seite eine gelungene Darbietung ab.

Im Spiel nach vorne setzte der Wiener viele Akzente, defensiv ließen er und seine Kollegen wenig bis gar nichts anbrennen. "Wir haben fast nichts zugelassen, ein, zwei Schüsse aus der Ferne, die der Heinz (Anm.: Lindner) ganz gut gehalten hat. Sonst waren wir sehr dominant über die 90 Minuten, das sind die positiven Dinge."

Österreich vs. Schweden: Die Noten für die ÖFB-Teamkicker © GEPA 1/18 Mit einem 2:0-Heimsieg in der Generali-Arena bestritt die Mannschaft von Franco Foda einen erfolgreichen letzten Test vor dem Auftakt zur UEFA Nations League. Die Noten der Teamkicker. © GEPA 2/18 Heinz Lindner (Note: 2,5): Hatte nicht viel zu tun, war aber zur Stelle, wenn er geprüft wurde, und gab der Defensive dadurch Sicherheit. © GEPA 3/18 Stefan Ilsanker (Note: 3): Einige Fehlpässe in der Anfangsphase, kurz vor der Pause zur Stelle, als Prödl patzte. Steigerte sich mit dem Verlauf der Partie. Mit ihm hat Foda eine weitere Option in der Dreierkette. © GEPA 4/18 Sebastian Prödl (Note: 4,5) - Ungenauigkeiten im Spielaufbau, auch defensiv war er schon einmal sicherer. Aussetzer kurz vor der Pause, als er in der gegnerischen Hälfte viel zu spät kam und einen gefährlichen Konter zuließ. Zur Pause ausgewechselt. © GEPA 5/18 Martin Hinteregger (Note: 2,5): Wenig überraschend der souveränste der vier eingesetzten Innenverteidiger. Die meisten Ballaktionen aller Spieler. Keine überragende Leistung, aber erneut eine solide Team-Vorstellung. © GEPA 6/18 Stefan Lainer (Note: 3,5): Weniger aktiv als Alaba auf der anderen Seite. Gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe, es gab schon bessere Auftritte des Salzburg-Akteurs. © GEPA 7/18 Florian Grillitsch (Note: 3,5): Schöne Torschussvorlage kurz nach der Pause, die Schöpf knapp nicht nutzte. Die restliche Spielzeit unauffällig. © GEPA 8/18 David Alaba (Note: 2): Flanke zum 1:0, beim 2:0 staubtrocken an seinem Gegenspieler vorbei abgezogen. War in viele Angriffe über die linke Seite involviert. © GEPA 9/18 Alessandro Schöpf (Note: 4): Ließ vor seinem Schuss zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei Verteidiger aussteigen, sein Schuss ging nur knapp vorbei. Horrende Zweikampfquote von neun Prozent gewonnener Duelle. © GEPA 10/18 Peter Zulj (Note: 2,5): Umtriebig, holte sich einige Bälle aus der Verteidigung. Große Chance kurz nach der Pause, sein Schuss aus 15 Metern verfehlte das Tor aber. Herrliches Solo in der Schlussphase, als er Ulmer in Szene setzte. © GEPA 11/18 Marko Arnautovic (Note: 2,5): Verzeichnete zwei Abschlüsse, die beide ihr Ziel deutlich verfehlten. Sah kurz vor der Pause Gelb. Bereitete das 2:0 mit einem Solo auf der linken Seite vor. Beste Zweikampfquote aller Österreicher (73 Prozent). © GEPA 12/18 Guido Burgstaller (Note: 2,5): Bedrängte Eigentorschütze Helander entscheidend, war dank seiner Robustheit in der Spitze oft anspielbar. © GEPA 13/18 Aleksandar Dragovic (Note: 3,5): Gewann rund zwei Drittel seiner Zweikämpfe, machte eine bessere Figur als Prödl in der ersten Hälfte. © GEPA 14/18 Michael Gregoritsch (Note: 3,5): Kam in der zweiten Hälfte für Burgstaller. Vergab nach toller Vorarbeit von Zulj eine gute Möglichkeit auf das 3:0. © GEPA 15/18 Valentino Lazaro (Note: 3,5): Für Schöpf eingewechselt. Setzte wie sein Vorgänger wenig Akzente. Nach der Einwechslung von Sabitzer zeitweise auf die für ihn ungewohnte linke Seite gewechselt. © GEPA 16/18 Andreas Ulmer (Note: 3,5): Ersetzte Alaba in der zweiten Spielhälfte. Brachte den Ball in der 80. Minute nicht aufs Tor, als er unbedrängt aus zwölf Metern zum Schuss kam. © GEPA 17/18 Marcel Sabitzer (Note: 3,5): Kam für Arnautovic, gab einen ungefährlichen Schuss ab. © GEPA 18/18 Xaver Schlager (Note: Zu kurz eingesetzt): Kam in der Schlussphase für Grillitsch

David Alaba: "Müssen eine Schippe drauflegen"

Allerdings ortete er auch Potenzial für Verbesserung. "Uns wurden vor dem Spiel gute Lösungen gesagt, wir konnten das in der ersten Hälfte aber nicht so umsetzen wie in der zweiten. Wir haben in der ersten Hälfte den Ball zu langsam laufen lassen, zu langsam die Seiten gewechselt", bemängelte der 26-Jährige.

Am Dienstag im Nations-League-Auswärtsspiel gegen Bosnien-Herzegowina müsse man "eine Schippe drauflegen. Wir haben noch Luft nach oben, das ist uns bewusst", sagte Alaba. "Es wird sicher noch einmal intensiver und aggressiver."

Die Spieltermine des ÖFB-Teams in der UEFA Nations League