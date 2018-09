Bosnien-Star Miralem Pjanic für Nations-League-Spiel gegen Österreich einsatzbereit

Franco Fodas Mannen bekommen es zum Start der Nations League auch mit Miralem Pjanic zu tun. Der Star von Juventus Turin steht Bosnien-Herzegowina für das Duell mit dem ÖFB-Team zur Verfügung.

Noch am Samstag musste der 28-Jährige beim 2:1-Auswärtssieg in Nordirland mit einer Blessur ausgewechselt werden. Am Dienstag wird er aber gegen Arnautovic und Co. zum Einsatz kommen. Das bestätigte Bosniens Teamchef Robert Prosinecki am Montagabend auf der Abschlusspressekonferenz.

Dafür seien einige andere Spieler für die Partie gegen das ÖFB-Team fraglich, erklärte Prosinecki, ohne Namen zu nennen.

Die Daten zum Spiel Bosnien-Herzegowina gegen Österreich