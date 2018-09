ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: Hätten auch ins WM-Viertelfinale kommen können

Der Sportdirektor der österreichischen Nationalmannschaft, Peter Schöttel, hat sich vor dem Freundschaftsspiel gegen Schweden (Do., 20.45 Uhr im LIVETICKER) und dem Auftakt zur UEFA Nations League in Bosnien-Herzegowina zur Perspektive des ÖFB-Teams geäußert. Für den 51-Jährigen hat die Qualifikation für Endrunden oberste Priorität, denn dann seien auch Sensationen möglich.

"Der Schlüssel ist, dass wir regelmäßig an Endrunden teilnehmen. Kroatien ist mit Hängen und Würgen hingekommen und hat gezeigt, was entstehen kann", sagte Schöttel im Interview mit der Kleinen Zeitung.

Bei der WM in Russland erreichten die Kroaten das Finale, in dem sie mit 2:4 an Frankreich scheiterten. Für Schöttel sind solche Erfolgsläufe durchaus denkbar. "Mit dieser Mannscahft und dem Betreuerteam ist es möglich, sich für die nächsten Endrunden zu qualifizieren. Wenn du dort bist, kann viel passieren."

Und weiter: "So eine Rolle wie die Schweden, die ins Viertelfinale gekommen sind, hätten wir auch spielen können. Es gilt, mit den Leuten, die wir zur Verfügung haben, die beste Spielanlage zu finden. Wenn wir das konsequent und mutig durchziehen, haben wir gegen jeden eine Chance."

Österreich steigt am kommenden Dienstag in die Nations League ein, um sich im besten Fall bereits vorzeitig für die EM 2020 zu qualifizieren. Gruppengegner ist neben Bosnien-Herzegowina die Mannschaft aus Nordirland.

