LASK - Sturm heute live: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Der LASK ist nach acht Spieltagen in der österreichischen Bundesliga eines der Überraschungsteams und steht hinter Meister Salzburg auf Platz zwei. Am Sonntag empfangen die Linzer im Spitzenspiel den SK Sturm (17 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im TV oder Livestream zu sehen ist.

LASK - SK Sturm Graz: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der LASK empfängt den SK Sturm am Sonntag, den 30. September 2018 in der TGW Arena in Pasching. Anstoß ist um 17 Uhr.

LASK Linz gegen Sturm: TV-Übertragung, Livestream zum Match

Sky überträgt die Spiele der österreichischen Bundesliga. Das Spiel zwischen LASK und Sturm ist live auf Sky Sport Austria, wo zuvor auch die Partien Hartberg - Austria und Mattersburg - Wacker in der Konferenz übertragen wird, zu sehen.

Die Sendung beginnt um 16.30 Uhr mit Vorberichten. Der ORF zeigt am Abend eine Zusammenfassung der Partie.

© GEPA

Aufstellungen von LASK und Sturm: So könnten die Teams spielen

LASK: Schlager - Trauner, Ramsebner, Wiesinger - Ullmann, Holland, Michorl, Ranftl - Joao Victor, Otubanjo, Goiginger

Schlager - Trauner, Ramsebner, Wiesinger - Ullmann, Holland, Michorl, Ranftl - Joao Victor, Otubanjo, Goiginger Sturm: Siebenhandl - Grozurek, Maresic, Spendlhofer, Svlonitis, Obermair - Lackner, Zulj - Kitelshvili - Hosinger, Pink

LASK gegen Sturm im Head-to-Head

Datum Heim Auswärts Ergebnis 12.05.2018 SK Sturm LASK 3:1 03.03.2018 LASK SK Sturm 0:2 25.11.2017 SK Sturm LASK 1:0 09.09.2017 LASK SK Sturm 2:1 14.05.2017 LASK SK Sturm 0:2

Sturm gegen LASK: Der 9. Spieltag der Bundesliga