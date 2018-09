Thomas Letsch erklärt Rätsel um Bright Edomwonyi

Als die Aufstellungen für den Schlager im ÖFB-Cup zwischen der Wiener Austria und dem SK Sturm Graz, den die Violetten mit 2:0 für sich entscheiden konnten, veröffentlicht wurden, waren nicht wenige verwundert. Grund war die Abwesenheit von Bright Edomwonyi.

Bis zuletzt ging man davon aus, dass der Austria-Stürmer gegen seinen Ex-Klub in der Startformation stehen würde, von einer Verletzung wusste niemand, nun klärt sein Coach Thomas Letsch in der Krone auf:

"Er hat schon länger Probleme mit dem Rücken, gerade er ist aber ein Spieler, der zu hundert Prozent fit sein muss, um seine Leistung abrufen zu können. Seinen Ausfall haben wir geheim gehalten, da Sturm Respekt vor ihm hat, sicher mit seinem Einsatz gerechnet hatte." Ob Edomwonyi am Wochenende gegen Hartberg wieder spielen kann, steht indes noch nicht fest. "Wir checken alles diagnostisch ab, für das Sonntag-Spiel in der Liga in Hartberg ist er fraglich."

Letsch: "Haben etwas Neues probiert"

Eine taktische Finte also. Ob sich Sturm davon überhaupt irritieren ließ, steht auf einem anderen Baltt. Fest steht aber, dass der Austria-Coach taktisch leicht umstellte, und vielleicht auch darum den Sieg bejubeln durfte.

"Wir haben etwas Neues probiert, Gott sei Dank hat es letztendlich geklappt. Vor der Pause noch nicht, da waren wir zu passiv, die zweite Hälfte ging es dann besser, da waren wir auf Augenhöhe. Und natürlich fiel das erste Tor zum richtigen Zeitpunkt, super, dass wir gleich nachgelegt haben", freut sich Letsch.

