Austria Wien: Cristian Cuevas erleidet Innenbandeinriss im Knie

Cristian Cuevas, der beim Heimsieg der Wiener Austria gegen Mattersburg in der 58. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, fällt voraussichtlich rund vier Wochen aus. Das vermeldeten die Veilchen am Dienstag.

Cuevas musste deshalb auch dem chilenischen Nationalteam kurzfristig absagen.

Bereits am Sonntag wäre der 23-jährige Linksverteidiger in Richtung Japan aufgebrochen, wo Chile zuerst ein freundschaftliches Länderspiel gegen Japan und wenige Tage später ein weiteres in Südkorea bestreitet.

Das MRT am Montag in der Privatklinik Döbling ergab nun einen Innenbandeinriss im Knie. Kreuzband und Meniskus sind demnach unbeschadet.

Alon Turgeman, der am Samstag ebenfalls verletzungsbedingt früher vom Platz musste, reiste indes zum israelischen Nationalteam, wird dort noch untersucht.

Österreichische Bundesliga: Die Partien des 6. Spieltags