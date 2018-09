Altach-Geschäftsführer Zellhofer: "Das zieht uns in eine Spirale hinein"

Der vorerst viertplatzierte WAC verschärfte mit einem 1:0 in Altach die Krise bei den Vorarlbergern, die weiter bei nur zwei Punkten halten. Matchwinner war erneut Michael Liendl. Was die Akteure bei Sky zum Spiel sagten.

Werner Grabherr (Trainer SCR Altach):

...über das Spiel und die Niederlage: "Es nagt an jedem einzelnen Spieler. Wir waren die Woche wieder sehr akribisch unterwegs, haben uns gut vorbereitet. Die Mannschaft arbeitet, der Kader wird immer kompletter und deshalb werden wir den Glauben daran, dass wir diesen Sieg bald einmal einfahren, nicht verlieren. Es dauert natürlich nach jedem Spiel zwei Tage bis man das Umfeld im Griff hat, bis es ruhig wird und man sich wieder auf die Arbeit konzentrieren kann. Wir würden heute lieber mit einem Heimsieg die Aufholjagd beginnen und am Ende haben wir heute wahrscheinlich nicht gut gespielt, waren dabei, aber haben am Ende keine Punkte. Das reicht uns nicht. Dementsprechend sauer sind wir heute auch."

...darüber, ob er noch die Rückendeckung vom Verein und den Spielern hat: "Ja schon. Wir haben diese Woche auch diese Rückendeckung gespürt im ganzen Umfeld. Jeder im Verein versucht noch irgendwo einen Bereich zu finden, wo wir noch mehr rausholen können. Es wird sehr unterstützend gearbeitet und diese Rückendeckung spüren wir."

Georg Zellhofer (Geschäftsführer Sport SCR Altach):

...über das Spiel: "Ich war heute sehr positiv gestimmt, muss ich wirklich sagen. Ich denke wir bringen es hier einfach nicht zusammen, eine geschlossene Mannschaftsleistung abzuliefern und dann zu punkten. Dann kommt noch der Schuss ins Verderben von Liendl, der ein wunderbares Tor macht. Wir sind nicht in der Lage entscheidende Akzente zu setzen oder, dass das Ganze so aussieht, dass wir geschlossen und kompakt auftreten."

...darüber, ob er noch denkt, dass der Umschwung mit Grabherr gelingen kann: "Nein ich bin nicht unsicher, aber wir sind ja alle gefordert und ich bin jetzt der Letzte, der sich beim Trainer abputzt und nach fünfzehn Minuten eine Trainerdiskussion anfängt."

..vor dem Spiel über den schlechten Saisonstart: "Das hätte ich nicht gedacht. Vor allem wenn man sieht, dass die Mannschaft in der Meisterschaft zwei Gesichter zeigt. Am meisten wundern mich die Heimspiele, wenn man dann sieht wie wir bei Rapid und Sturm Graz auftreten, dort die Tugenden auf den Platz bringen und auch die Qualität hatten diese Mannschaften auswärts zu beherrschen, dann ist es für mich umso verwunderlicher warum wir gerade in unserem Wohnzimmer die nötigen Punkte nicht einfahren und Heimspiele verlieren. Das tut uns richtig weh und zieht uns in eine Spirale hinein."

...vor dem Spiel darüber, ob er als Geschäftsführer Sport auch Fehler gemacht hat: "Kritik nehme ich immer zur Kenntnis."

...vor dem Spiel über die Stimmung im Verein: "Freilich gibt es Unruhe. Das ist aber in der Fußball- und Medienlandschaft normal. Dieser Situation muss man sich auch stellen. Da gibt es natürlich auch sehr viel Eigenkritik, das gehört dazu."

Christian Ilzer (Trainer RZ Pellets WAC):

...nach dem Spiel: "Restlos zufrieden ist man nie, aber ich denke wir sind gut auf dem Weg. Wir versuchen ständig das Maximum aus unserer Mannschaft, unseren Spielern rauszuholen. Auf uns warten die nächsten schwierigen Prüfsteine und darauf wollen wir uns fokussieren."

...vor dem Spiel über die Verletzung von Orgill: "Es war eine sehr intensive Partie gegen Wacker Innsbruck. Da hatten wir diese Woche noch mit einigen harten Bandagen zu kämpfen. Leider ist es sich bei Dever nicht mehr ausgegangen. Er hat einen Reizerguss im Knie, es ist ein bisschen was am Knorpel passiert. Es ist jetzt noch schwer zu sagen wie lange er jetzt wirklich ausfällt."

Marcel Ritzmaier (RZ Pellets WAC):

...über das Spiel: "Erste Halbzeit waren wir eigentlich gut in der Partie, gehen auch, glaube ich, zurecht 1:0 in Führung und dann hat Altach zwei, drei Halbchancen bekommen, aber in der Halbzeit haben wir uns wieder gut aufgerafft und Zusammenhalt gezeigt. Die letzten paar Minuten waren ein bisschen sehr kämpferisch, aber was das betrifft haben wir eine gute Mentalität."

...über Michael Liendl: "Er ist natürlich mit seiner Erfahrung, Routine und seiner Spielintelligenz sehr wichtig. Er kann das Spiel an sich ziehen und wie man heute gesehen hat das Spiel auch entscheiden. Es ist wichtig, dass man so einen in der Mannschaft hat."

