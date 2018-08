Wacker Innsbruck gegen St. Pölten: Livestream, TV-Übertragung und mögliche Aufstellungen

Wacker Innsbruck empfängt am Samstag in der vierten Runde mit St. Pölten das Team der Stunde in der Bundesliga. Tirol-Coach Karl Daxbacher zollte seinem Ex-Verein für die momentane Form Respekt: "Sie haben im Vergleich zur Vorsaison praktisch eine neue Ära eingeleitet, aber auch wir haben durch unseren Sieg die Überzeugung bekommen, dass wir in der Liga mithalten können."

Sein Gegenüber vertraut auf sein bewährtes Konzept, um seine Serie von saisonübergreifend sieben Pflichtspielen ohne Niederlage auszubauen. "Es ist kein Geheimnis, wir müssen tun, was alle Clubs tun müssen: Dieselbe Bereitschaft an den Tag legen wie in den Spielen zuvor", betonte Dietmar Kühbauer. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und Liveticker läuft.

Wacker Innsbruck - SKN St. Pölten: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel Wacker Innsbruck - SKN St. Pölten Datum Samstag, 18. August 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Tivoli Stadion Schiedsrichter Alexander Harkam

Wacker gegen St. Pölten: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen Wacker Innsbruck und St. Pölten ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf

Auf Sky Sport Austria beginnen ab 16 Uhr die Vorberichte, ab 17 Uhr läuft dort die Konferenz.Die Einzeloption wird auf Sky Sport 9 ausgestrahlt. Der ORF zeigt zudem ab 19 Uhr eine Zusammenfassung der Sonntags-Partien.

Wacker gegen St. Pölten im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der Österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker zu Wacker gegen St. Pölten geht's hier!

Mögliche Aufstellungen: So könnten Wacker und St. Pölten spielen

Wacker: Knett - Schimpelsberger, Meusburger, Maak, Vallci - Freitag, Kerschbaum - Rakowitz, Harrer, Durmus - Dedic Ersatz: Hankic - Baumgartner, Buchacher, Rieder, Henning, Peric, Dieng, Eler

St. Pölten: Riegler - Ingolitsch, Meisl, Luan, Drescher, Haas - Luxbacher, Mislov, Ljubicic - Pak, Gartler Ersatz: Vollnhofer - Puchegger, Hofbauer, Schütz, Ambichl, Balic, Ouedraogo

