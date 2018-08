Rapids offensive Spielweise überzeugte Marvin Potzmann

Wenn der SK Rapid am Samstagabend in der Bundesliga den SCR Altach empfängt (alle Infos zum Spiel), dann kommen einige neue Akteure zu ihrem Heimdebüt in Hütteldorf. So auch Marvin Potzmann, der nun verriet, warum er sich trotz Auslandsangeboten für die Grün-Weißen entschied.

Nach einer überragenden Saison mit dem SK Sturm standen die Interessenten um den 24-Jährigen Schlange. Dass er seinen Vertrag bei den Grazern nicht verlängern würde, teilte Potzmann dem Klub bereits im März mit.

Für einen Wechsel nach Wien sprachen letztlich nicht nur die Vorzüge der Stadt ("Ich hatte schon fast vergessen, wie schön es hier in Wien ist. Die Donau, der Naschmarkt ..."), sondern vor allem die Art und Weise, wie Rapid spielt und welche Rolle er dabei einnehmen kann.

Potzmann: "Nichts Größeres als Rapid

"Ich will mich hier beweisen. Mit der offensiven Spielweise hat man mich geködert. Das taugt mir. Ich kann nicht nur hinten stehen und abräumen", sagte Potzmann der Krone.

Der Heimpremiere gegen Altach - mit dem SK Sturm verlor Potzmann in drei Jahren kein Spiel gegen die Ländle-Truppe - fiebert er bereits entgegen. "Ich freu mich drauf. Das Abschiedsspiel vom Steffen war Gänsehaut pur", erinnert sich der Flügelspieler. "In Österreich gibt es mit dem ganzen Drumherum nichts Größeres als Rapid."

