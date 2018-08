SV Ried: Flavio Dos Santos nach acht Monaten im Innviertel angekommen

Die SV Ried hat acht Monate nach der Verpflichtung eines Neuzugangs ihren Spieler bekommen. Flavio Dos Santos hat seine Passprobleme in seiner Heimat Kap Verde in den Griff bekommen und ist mittlerweile in Österreich gelandet.

"Ich bin erleichtert, dass er jetzt endlich da ist. Flavio hat bei uns einen langfristigen Vertrag bis 2021 unterschrieben", sagte Ried-Manager Fränky Schiemer gegenüber den OÖN. "Wir sind überzeugt davon, dass er uns weiterhelfen wird. Er hat gesagt, dass er sich fit gehalten hat und in einem körperlich gutem Zustand ist."

Trotzdem dürfte es noch einige Wochen dauern, bis der Offensivmann, der im Jänner vom FAC verpflichtet wurde, zu seinem ersten Einsatz im Dress der Wikinger kommen wird.

