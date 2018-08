Dundee United: Spannendes Fußball-Abenteuer für FK-Austria-Wien-Kicker Toni Vastic?

Seit mehreren Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte, Austria-Kicker Toni Vastic könnte in Schottland bei Dundee United unterkommen. Nun absolvierte der Stürmer gar ein Probetraining.

Laut Krone sei Vastic von Dundee begeistert gewesen: "Sehr positiv und professionell", frohlockt der 25-jährige Filius der heimischen Kicker-Legende Ivica Vastic. Zwar könnte der Wechsel recht schnell gehen, Vastic wiegelt aber ab: "Es ist noch am Laufen, mehr will ich nicht sagen." Aktuell sei er sowieso nur "voll auf die Austria fokussiert." Im Spiel gegen Wiener Neustadt spielte der Stürmer erstmalig in dieser Saison für die Young Violets, die zweite Garnitur der Veilchen.

