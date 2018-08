SKN St. Pölten stellt neuen Sponsor vor

Der virtuelle Mobilfunkbetreiber Spusu ist für die kommenden fünf Jahre neuer Hauptsponsor bei SKN St. Pölten. General Manager Andreas Blumauer sprach am Donnerstag von einem "Meilenstein" für den Club. "Von der Wichtigkeit ist dieser Deal gleichzusetzen mit dem Aufstieg in die Bundesliga." Über Summen wurden branchenüblich keine näheren Angaben gemacht.

SKN-Präsident Helmut Schwarzl betonte die Notwendigkeit potenter Sponsoren. "Das ist eine neue Chance, die wir nutzen wollen. Wenn wir in der Bundesliga mithalten wollen, müssen wir wachsen."

Spusu-Geschäftsführer Franz Pichler will mit dem Engagement "einen weiteren Schritt in den Fußball setzen, um die Marke zu stärken." Als "Zuckerl" für die Fans stellt der neue Sponsor für das kommende Heimspiel am Samstag gegen die Wiener Austria 3.000 Karten um zehn Euro zur Verfügung.

Gegen die "Veilchen" soll der sensationelle Saisonstart mit möglichst vielen Zusehern im Rücken prolongiert werden. Aus den ersten vier Spielen holten die im Vorjahr noch abstiegsbedrohten und nun zweitplatzierten "Wölfe" zehn Punkte und liegen damit nur zwei Zähler hinter makellosen Salzburgern.

Posted by SPOX.com

Für "Spusu" ist es nicht das erste Engagement im heimischen Sport. Seit der Saison 2017/18 fungiert man als Namenssponsor der Handball Liga Austria (HLA).