SK Sturm Graz vs. SK Rapid Wien: Wo kann ich das Spiel der 6. Bundesliga-Runde im Livestream oder TV sehen?

Der SK Rapid Wien ist am 6. Spieltag der Bundesliga an der Mur beim SK Sturm Graz zu Gast (So., 17 Uhr im LIVETICKER). Während sich die Grün-Weißen erfolgreich für die Europa League qualifizierten und in der Liga den eigenen Erwartungen hinterherhinken, ortete man bei den ebenfalls angeschlagenen Grazern einen Aufwärtstrend. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV läuft.

SK Sturm Graz vs. SK Rapid Wien: So könnten sie spielen

Sturm: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Avlonitis, Maresic, Hierländer - Zulj, Lovric - Kiteishvili - Grozurek, Eze

Rapid: Strebinger - Potzmann, M. Hofmann, Müldür, Auer - Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Ivan - Alar

SK Sturm Graz - SK Rapid Wien: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel SK Sturm Graz - SK Rapid Wien Datum Sonntag, 02. September 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Merkur Arena Schiedsrichter noch offen

SK Sturm gegen SK Rapid: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen dem Sturm und Rapid ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf Sky Sport Austria beginnen ab 16 Uhr die Vorberichte, ab 17 Uhr läuft dort die Konferenz.

Die Einzeloption wird auf Sky Sport 8 ausgestrahlt. Der ORF zeigt zudem ab 19:15 Uhr eine Zusammenfassung der Sonntags-Partien.

Sturm gegen Rapid im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der Österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker zu Sturm gegen Rapid geht's hier!

Sturm vs. Rapid: Das Head to Head der letzten fünf Matches

Datum Heim Auswärts Ergebnis 29.04.2018 Sturm Rapid 4:2 18.04.2018 Sturm Rapid 3:2 n.V. (ÖFB-Cup) 17.02.2018 Rapid Sturm 1:1 04.11.2017 Sturm Rapid 0:0 19.08.2017 Rapid Sturm 1:2

