SK Sturm Graz beim SKN St. Pölten: Die Partie legal im Livestream sehen

Der SK Sturm Graz muss nach dem Skandalspiel in der EL-Quali in der Bundesliga beim SKN St. Pölten (So., ab 17 Uhr im LIVETICKER) bestehen. Die Grazer haben ihre beiden Auftaktspiele gewonnen, St. Pölten will den zweiten Sieg der noch jungen Saison. SPOX erklärt, wo die Partie legal im Livestream zu sehen ist.

SKN St. Pölten gegen SK Sturm im Livestream oder in der TV-Übertragung

Das Spiel wird wie alle anderen Partien der Bundesliga-Saison auf Sky übertragen. In der Konferenz gibt es ab 16 Uhr Vorberichte auf Sky Sport Austria zu sehen, ab 17 Uhr läuft die Partie auf Sky Sport 10 live.

SKN - Sturm: Gibt es einen Liveticker zur Partie?

SK Sturm Graz beim SKN Sankt Pölten: Mögliche Aufstellungen

St. Pölten : Riegler - Ingolitsch, Meisl, Drescher, Haas - Ouedraogo, Mislov, R. Ljubicic, Luxbacher - Gartler, Pak

: Riegler - Ingolitsch, Meisl, Drescher, Haas - Ouedraogo, Mislov, R. Ljubicic, Luxbacher - Gartler, Pak Sturm: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Maresic, Ferrera - Obermair, P. Zulj, Lackner, Hierländer - Pink, Eze

Doppelbelastung beim SK Sturm: Die Termine der EL-Quali

Runde Gegner Datum 3. Quali-Runde, Hinspiel Larnaca 0:2 3. Quali-Runde, Rückspiel Larnaca 16.08.2018 (Auswärts) Playoffs, Hinspiel Feyenoord/Trencin 23.08.2018 Playoffs, Rückspiel Feyenoord/Trencin 30.08.2018

