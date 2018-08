SK Rapids Goran Djuricin über Fan-Proteste: "Da fehlt mir jegliches Verständnis"

Mit einem Tag Abstand hat Rapid-Trainer Goran Djuricin noch einmal zu den von der organisierten Fanszene der Hütteldorfer erhobenen Rücktrittsforderungen Stellung genommen. Beim 3:1 am Donnerstag im Play-off-Hinspiel zur Fußball-Europa-League gegen Steaua Bukarest war "Gogo raus" im Allianz Stadion sowohl zu hören als auch zu lesen gewesen, was dem Wiener naturgemäß sauer aufstieß.

Er habe "vollstes Verständnis" für Proteste, wenn die Mannschaft so auftrete wie beim 0:0 gegen den WAC. "Unser Auftreten danach war in jedem Spiel anders. Aber so etwas wie gestern - tut mir leid, da fehlt mir jegliches Verständnis, wie so etwas kommt, wenn man 2:0 führt und noch zwei, drei Topchancen hat. Es ist die Frage, ob das der Mannschaft hilft oder kontraproduktiv ist", sagte Djuricin am Freitag.

Dabei hätten die Anhänger ihren Beitrag zu einer "typischen geilen Europacup-Nacht bei Rapid" geleistet, sagte Djuricin. "Unsere Fans können richtig geile Fans sein, doch bei der einen oder anderen Geschichte muss man das hinterfragen."

SK Rapid: Fredy Bickel fordert Resultate

Der Coach spürt nach eigenen Angaben die Unterstützung von Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel, der über die Fan-Aktion ebenfalls verwundert war. "Klar fragt man sich hin und wieder, was passiert da eigentlich genau. Wenn man genauer hinsieht, weiß man vielleicht auch, wieso das eine oder andere Resultat zustande gekommen ist. Wenn von außen analysiert wird, dass es von einer Person abhängt, ist das eine Meinung, die ich nicht teilen kann", erklärte der Schweizer. Die Proteste seien "wenig nachvollziehbar".

Nun gehe es darum, Spannungen abzubauen. "Wir brauchen Resultate, dann wird sich das Ganze hoffentlich beruhigen." Über die kritischen Rapid-Anhänger meinte Bickel: "Die Fans helfen uns so viel, sie sind so oft im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Aber zwischendurch hast du dich auch mit anderen Dingen von ihnen auseinanderzusetzen."

SK Rapid und seine Trainer: Diese Coaches verloren den Kredit der Ultras © GEPA 1/17 Fan-Proteste, die sich gegen den Trainer richten, sind bei Rapid weniger die Ausnahme, sondern fast Tradition. Das musste am Donnerstag auch Goran Djuricin erfahren. Damit ist der Rapid-Coach aber nicht alleine. Wir nennen fünf prominente Beispiele. © GEPA 2/17 Eine 1:2-Niederlage beim LASK war den Rapid-Fans offenbar eine Pleite zu viel. Vor dem Europa-League-Spiel gegen Steaua wurde im Block West ein eindeutiges Flugblatt verteilt. © GEPA 3/17 "Nachdem sich das Präsidium dezent zurückhält, werden nun die Stimmen des Block West lauter, um nötige Veränderungen zu fordern." Nachsatz: "Gogo raus!", war darauf zu lesen. © GEPA 4/17 …Sportdirektor Fredy Bickel kritisierte sie aber vorsichtig: "Sie unterstützen uns meistens sehr in schwierigen Situationen, heute war es vielleicht nicht so. Es ist klar, es war ein sehr ungünstiger Moment." © GEPA 5/17 Bei Altach zwar überaus erfolgreich, war Damir Canadi eines der größeren Missverständnisse der Rapid-Geschichte. In 17 Spielen auf der Rapid-Trainerbank reichte es für lediglich drei Siege, zudem setzte es acht Niederlagen. © GEPA 6/17 Dementsprechend bekam Canadi den Gegenwind der Ultras zu spüren, nach einer 0:3-Pleite gegen Ried wurde der Mannschaftsbus von einer Fangruppe der Ultras auf der Heimfahrt gestoppt. © GEPA 7/17 Später wurde von einer „Aussprache“ gesprochen. Die Ultras sahen das anders – laut ihrer Homepage wurde Rapid „die Leviten gelesen“. © GEPA 8/17 Es sollte Canadis letztes Spiel als Rapid-Trainer gewesen sein – am nächsten Tag wurde er vom Dienst bei Rapid freigestellt. Heute trainiert Canadi Atromitos Athen. © GEPA 9/17 Nach der Saison 2015/2016 war dem SK Rapid der zweite Platz hinter Salzburg nicht genug – man verabschiedete sich von Trainer Zoran Barisic um im neuen Stadion anzugreifen. Auserkoren wurde dafür Mike Büskens. © GEPA 10/17 Und das semierfolgreich. 25 Rapid-Spiele coachte der Deutsche, gewinnen konnte er nur elf davon. Schnell waren Büskens und Sportdirektor Müller von den Fans angezählt. © GEPA 11/17 „Das Trainerteam ist einer Rapid nicht würdig – ausmisten jetzt“ war beim Cup-Spiel gegen BW Linz auf einem Transparent zu lesen. © GEPA 12/17 „Wenn du eine Seele hast, berührt dich so etwas“, sollte Büskens sagen. Drei Spiele später – nach einer Niederlage zuhause gegen den WAC – musste Büskens tatsächlich den Hut nehmen. © GEPA 13/17 Pacult lieferte 2008 zwar den Titel, später sollte die Stimmung aber kippen. Eine Pleite beim SV Mattersburg im März 2011 ließ das Fass überlaufen, beim anschließenden Spiel gegen Ried forderten Ultras in einem Brief an Präsident Edlinger Konsequenzen. © GEPA 14/17 Die Westtribüne skandierte „Pacult raus“ und titelte: "Kein Spielwitz, kein Kampfgeist - keine Chancen, keine Tore - wos is mit eich? - wollt ihr uns verarschen? Unsere Transferempfehlung: Hörtnagl (Sportdirektor, Anm.) zurück hinter den Brenner." © GEPA 15/17 Vier Runden später, nach einer 0:2-Pleite gegen den SK Sturm, wurde der Wunsch der Fans erhört – Pacult musste gehen. © GEPA 16/17 Peter Schöttel ist zweifellos eine der größten Legenden in der Geschichte des SK Rapid. Das schützte ihn aber auch nicht vor heftiger Kritik. Und so endete sein Engagement als Rapid-Trainer im April 2013 mit Herzschmerz. © GEPA 17/17 Nachdem nur eines aus 11 Spielen gewonnen wurde, zog Rapid die Reißleine. Heftige Proteste? Tagesordnung. So wurde etwa die Rapid-Geschäftsstelle von Fans zugemauert. Transparente forderten den Rauswurf von Sportdirektor Schulte und Trainer Schöttel.

Bickel nimmt sich nach eigenen Angaben die Unmutsäußerungen des Anhangs zu Herzen, lässt sich von ihnen aber nicht leiten. "Es ist eine klare Vorgabe für mich, dass ich meinen Weg gehe und mich nicht von außen beeinflussen lasse."

Richard Strebinger erzählte, er habe von der "Gogo raus"-Kampagne gar nichts mitbekommen. "Ich habe davon erst nach dem Spiel erfahren. Aber ich bin immer in meinem eigenen Tunnel und kriege auch selten mit, wer die Tore schießt", sagte der Goalie.