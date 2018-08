SK Rapid Wien: Kelvin Arase vor Wechsel nach Horn

Beim SK Rapid Wien könnte es noch in diesem Transferfenster zu einem Abgang kommen. So stehen die Zeichen zwischen Kelvin Arase und den Hütteldorfern angeblich auf Abschied.

Wie die Krone berichtet, steht der Offensivspieler beim Zweitligisten SV Horn ganz oben auf der Wunschliste. Dort besteht am Flügel Handlungsbedarf und mit Carsten Jancker ist ein Ex-Rapidler Trainer.

Arase erzielte für die zweite Mannschaft der Hütteldorfer in dieser Regionalliga-Saison in drei Einsätzen zwei Treffer. Für die Kampfmannschaft lief er in der vergangenen Spielzeit zweimal auf.

