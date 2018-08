SK Rapid Wien: Kelvin Arase wechselt zum SV Horn

Der SK Rapid Wien hat einen Transfer zu vermelden. Die Hütteldorfer geben Eigenbauspieler Kelvin Arase an den SV Horn ab.

Der 19-Jährige Wiener wird als Kooperationsspieler an den Zweitligisten verliehen und soll dort Spielpraxis sammeln. Bei Rapid spielte Arase zumeist in der zweiten Mannschaft, für die Profis kam er nur fünf Mal zum Einsatz.

"Für Kelvin Arase ist es enorm wichtig, dass er auf möglichst hohem Niveau zu viel Matchpraxis kommt. Mit dem SV Horn haben wir hier eine ideale Lösung gefunden", freut sich Sportdirektor Fredy Bickel.

"Cheftrainer Carsten Jancker kennt Kelvin aus seiner bei Rapid sehr gut und wollte ihn unbedingt in seiner Mannschaft haben. Für die Entwicklung von Arase ist dies ein guter und wichtiger Schritt, wir sind überzeugt, dass er uns in weiterer Folge auch in der grün-weißen Profimannschaft helfen kann"

