SK Rapid - SCR Altach: Wo kann ich die Hütteldorfer legal im Livestream sehen?

Der SK Rapid Wien hat mit zwei klaren Siegen einen gelungenen Auftakt in die neue Saison gefeiert. Am zweiten Spieltag der österreichischen Bundesliga feiern die Hütteldorfer ihren Heimauftakt, am Samstagabend (ab 17 Uhr im LIVETICKER) empfangen sie den SCR Altach. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream oder TV zu sehen ist.

Rapid gegen Altach: Termin, Anstoß und Spielort

Spiel SK Rapid Wien - SCR Altach Datum Samstag, 04. August 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort Allianz Stadion

SK Rapid vs. SCR Altach: Wer überträgt die Partie im TV und Livestream?

Die Rechte der österreichischen Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Die Partie der Rapidler gegen die Vorarlberger ist auf Sky Sport Austria in der Konferenz zu sehen, wer die Einzeloption sehen will, muss Sky Sport 9 einschalten.

Zudem bietet die Fernsehstation auch einen legalen Livestream an. Für Abonennten von Sky Go ist das Match auf dem Tablet, PC oder Handy live zu verfolgen.

SCR gegen SCRA im Liveticker

Wer kein Sky-Abo hat, kann das Match im SPOX-Liveticker mitverfolgen! Wir berichten über alle Geschehnisse aus der Allianz Arena live, hier geht's zum Ticker.

Bundesliga: Mögliche Aufstellungen von Rapid und Altach

Rapid: Strebinger - Bolingoli, Barac, Hofmann, Potzmann - Ljubicic, Schwab - Ivan, Knasmüllner, Murg - Alar

Altach: Lukse - Schreiner, Netzer, Zech, Lienhart - Zwischenbrugger, Oum Gouet, Mellinger, Gebauer - Aigner, Nutz

Head to Head: Rapids letzte fünf Duelle mit Altach

Datum Heim Gast Bewerb Ergebnis 20.05.2018 SK Rapid SCR Altach Bundesliga 4:1 10.03.2018 SCR Altach SK Rapid Bundesliga 0:0 29.11.2017 SK Rapid SCR Altach Bundesliga 1:2 16.09.2017 SCR Altach SK Rapid Bundesliga 2:2 15.04.2017 SK Rapid SCR Altach Bundesliga 3:0

Rapid gegen Altach: Die Fakten zur Partie der 2. Runde