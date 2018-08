SCR Altach verpflichtet Brian Mwila für drei Jahre

Der SCR Altach hat sich am Deadline Day mit einem Neuzugang aus Sambia verstärkt. Der Angreifer Brian Mwila unterschreibt bei den Vorarlbergern einen Vertrag für die nächsten drei Jahre.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Brian Mwila nach intensiver Suche die gewünschte Verstärkung für den Angriff gefunden haben", sagte Sportdirektor Georg Zellhofer. "Er bringt die Qualitäten mit, die wir in der Offensive benötigen."

Mwila selbst sagte über seinen Transfer: "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung beim SCR Altach und hoffe schnellst möglich auf dem Platz stehen zu können und der Mannschaft zu helfen."

Es ist Mwilas erste Station in Europa. Der sambische Nationalspieler hat in elf Länderspielen acht Treffer erzielt und steht bereits seit einigen Tagen im Mannschaftstraining der Altacher. Nach Patson Daka und Enock Mwepu ist Mwila der dritte Nationalspiele Sambias, der in österreichs Bundesliga kickt.