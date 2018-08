Red Bull Salzburg: Ralf Rangnick hat Amadou Haidara nicht aufgegeben

Ralf Rangnick hat das Werben um Red-Bull-Salzburg-Talent Amadou Haidara noch nicht aufgegeben. Das RB-Leipzig-Mastermind sieht in Haidara den idealen Nachfolger für Naby Keita, der im Sommer für 60 Millionen Euro zum FC Liverpool wechselte.

"Ich habe Haidara schon beobachtet, als ich 2015 noch in Salzburg tätig war. Seine Entwicklung überrascht mich kein Stück. Ebenso, wie mich die Entwicklung von Naby Keita nicht überrascht hat", so Rangnick in der Mitteldeutschen Zeitung. "Mich hat damals, als wir ihn vom französischen Zweitliga-Absteiger Istres geholt haben, nur überrascht, dass ihn außer uns keiner wollte. Kein einziger Verein aus Frankreich war an ihm dran."

Für Rangnick, der die Leipziger Geschicke nun für ein Jahr als Cheftrainer leitet (dann dockt Julian Nagelsmann an), sei es "völlig klar", dass Salzburg "im Zuge dieser Entflechtung selbst entscheiden kann", ob die Mannschaft zusammengehalten wird. Was aber nicht heißen soll, dass ein Haidara-Transfer unmöglich ist. "Das heißt ja nicht, dass er nicht irgendwann vielleicht doch in Leipzig spielt. Wir werden jedenfalls nicht tatenlos zuschauen, dass er zu irgendeinem anderen Klub wechselt, sondern werden alles versuchen, dass er eines Tages zu uns kommt." Eine Vereinbarung mit dem Spieler soll es aber nicht geben.

Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler kam im Sommer 2016 aus Mali nach Liefering. Im Mai 2017 debütierte Haidara für Red Bull Salzburg in der Bundesliga. Beim UEFA Youth-League-Triumph war Haidara im zentralen Mittelfeld essenziell, in der abgelaufenen Saison zeigte Haidara außergewöhnliche Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene - in 55 Spielen in allen Bewerben erzielte er acht Tore und bereitete zehn weitere vor. Den Salzburgern gelang der Einzug ins Europa-League-Halbfinale.

