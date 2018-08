Red Bull Salzburg gegen Hartberg: Livestream, TV-Übertragung und mögliche Aufstellungen

Für Red Bull Salzburg läuft es derzeit wie am Schnürchen. In der Bundesliga führen die Bullen die Tabelle an und in der Qualifikation zur Champions League steht die Mannschaft von Trainer Marco Rose im Playoff. Nun will man den Erfolgslauf gegen Aufsteiger TSV Hartberg prolongieren. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und Liveticker läuft.

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel Red Bull Salzburg - TSV Hartberg Datum Samstag, 18. August 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Red Bull Arena Schiedsrichter Oliver Drachta

Red Bull Salzburg gegen Hartberg: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen Salzburg und Hartberg ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf

Auf Sky Sport Austria beginnen ab 16 Uhr die Vorberichte, ab 17 Uhr läuft dort die Konferenz.Die Einzeloption wird auf Sky Sport 8 ausgestrahlt. Der ORF zeigt zudem ab 19 Uhr eine Zusammenfassung der Samstags-Partien.

Salzburg gegen Hartberg im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der Österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker zu Red Bull Salzburg gegen Hartberg geht's hier!

Mögliche Aufstellungen: So könnten Salzburg und Hartberg spielen

Salzburg: Stankovic - Lainer/Todorovic, Ramalho, Pongracic/Van der Werff, Ulmer - Mwepu, Haidara, Minamino, Junuzovic - Dabbur/Prevljak, Daka Ersatz: Walke - X. Schlager, Samassekou, Wolf, Yabo

Hartberg: Swete - Blauensteiner, Huber, Siegl, Rasswalder - Diarra, Ljubic, Rep - Sanogo, Tadic, Flecker Ersatz: Sallinger - T. Kainz, Rotter, Geissler, Mann, Heil, Holzer, Kröpfl, Ilic

Goalgetter Munas Dabbur traf diese Saison bereits vier Mal

Bundesliga: Partien des 4. Spieltags