FC Red Bull Salzburg vs. FC Admira: Wo kann ich das Spiel der 6. Bundesliga-Runde im Livestream oder TV sehen?

Bei Red Bull Salzburg heißt es nach dem bitteren Aus in der Champions-League-Qualifikation Frustbewältigung. Die Mozartstädter treffen zuhause auf die Admira (So., 17:00 im LIVETICKER), die jeden Punkt dringend gebrauchen können. Salzburgs Selbstvertrauen sollte mit fünf Siegen in fünf Spielen in der heimischen Liga dennoch recht ausgeprägt sein. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV läuft.

FC Red Bull Salzburg vs. FC Admira: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel Red Bull Salzburg - FC Admira Datum Sonntag, 02. September 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Red Bull Arena Schiedsrichter Robert Schörgenhofer

FC Red Bull Salzburg vs. FC Admira: Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Ramalho, van der Werff/Pongracic, Lainer - Haidara, Samassekou, Schlager - Minamino - Dabbur, Yabo

Admira: Leitner - Scherzer, Bauer, Thoelke, Zwierschitz - Toth - Jakolis, Hjulmand, Starkl, Soiri - Bakis

FC Red Bull Salzburg vs. FC Admira: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen Salzburg und der Admira ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf Sky Sport Austria beginnen ab 16 Uhr die Vorberichte, ab 17 Uhr läuft dort die Konferenz.

Die Einzeloption wird auf Sky Sport 9 ausgestrahlt. Der ORF zeigt zudem ab 19:15 Uhr eine Zusammenfassung der Sonntags-Partien.

Salzburg gegen Admira im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker des Spiels zwischen den Bullen und der Admira geht's hier.

Salzburg vs. Admira: Das Head to Head der letzten fünf Matches

Datum Heim Auswärts Ergebnis 15.04.2018 Admira Salzburg 2:6 03.02.2018 Salzburg Admira 2:1 22.10.2017 Admira Salzburg 1:1 05.08.2017 Salzburg Admira 5:1 20.05.2017 Salzburg Admira 2:0

Österreichische Bundesliga: Die Partien des 6. Spieltags