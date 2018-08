Rapid Wien verleiht Spielmacher-Talent Albin Gashi zu den Bosch

Albin Gashi, der in Hütteldorf immer als großes Talent galt, verabschiedete sich vorerst: Der 21-jährige Spielmacher wechselt leihweise zu Den Bosch in die zweite niederländische Liga. Der Klub besitzt auch eine Kaufoption.

"Er ist ein talentierter Spieler, der alle Offensivpositionen spielen kann", freut sich Geschäftsführer Paul van der Kraan über seinen Neuzugang.

Gashi, der bis zur U19 alle österreichischen Nachwuchsauswahlen durchlief, war zuletzt an den FAC ausgeliehen, wo er in der abgelaufenen Saison zu 26 Einsätzen in der 2. Liga kam (2 Tore, 2 Vorlagen). Sein Vertrag in Hütteldorf läuft ursprünglich noch bis 2020.

