OÖ-Liga: ASKÖ Oedt droht bei erneutem Meistertitel Zwangsabstieg

Eine äußerst kuriose Situation könnte sich in dieser Saison in der OÖ-Liga (vierte Leistungsstufe) ergeben. Der amtierende Meister ASKÖ Oedt will bei einem weiteren Ligatitel zum zweiten Mal in Folge nicht in die Regionalliga aufsteigen. Dies versucht der oberösterreichische Fußballverband zu bestrafen, Oedt-Präsident Franz Grad wehrt sich allerdings bereits mit rechtlichem Beistand.

Eine Regeländerung, die im Sommer beschlossen wurde, besagt nämlich, dass eine Mannschaft, die zwei Mal in Folge Meister wird und auf einen Aufstieg verzichtet, in die Landesliga (fünfte Leistungsstufe) verbannt wird. Im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten lässt Grad seinem Unmut über die Regelung freien Lauf.

"Da wünsche ich den Herren viel Spaß bei der rechtlichen Umsetzung einer heuer beschlossenen Regelung, die auch die vergangene Saison inkludiert", sagte er. "Wir lassen das bereits jetzt rechtzeitig rechtlich prüfen, um danach noch während der Meisterschaft unsere Schlüsse zu ziehen."

Den Verzicht auf den Aufstieg in die Regionalliga begründet Grad wie folgt: "Es ist mit unserer Infrastruktur in Oedt einfach unverantwortlich, weiter nach oben zu gehen." Bereits beim Cup-Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg vor einigen Wochen beklagte der Oedt-Boss die organisatorischen Schwierigkeiten einer Live-Übertragung auf dem ASKÖ-Platz.

ASKÖ Oedt überlegt, Spiele im Ernstfall absichtlich zu verlieren

Um einem Aufstieg zu entgehen, will Grad sogar zu drastischen Maßnahmen greifen: "Wenn wir in den letzten Meisterschaftsrunden ganz vorne stehen würden, werden wir Mittel und Wege finden, um nicht als Erster durchs Ziel zu gehen. Notfalls verlieren wir die letzten Spiele, um nicht Erster zu werden."

Den oberösterreichischen Fußballverband mit Präsident Gerhard Götschhofer kritisierte Grad heftig. "Ich gehe davon aus, dass hier einige eine 'Lex Oedt' kreieren wollen", sagte er. "Das werde ich den Herren aber so schwierig wie möglich machen."

Götschhofer selbst wehrte sich im Gespräch mit den OÖN allerdings gegen den Vorwurf. "Es gab vor einiger Zeit ein Gespräch zwischen Herrn Grad und mir, in dem er mir erklärt hat, bei einem neuerlichen Titel von Oedt auf jeden Fall aufzusteigen. Daran glaube ich und habe auch im Präsidium darüber berichtet", sagte er.

