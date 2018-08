ÖFB-Team: U21-Kader mit A-Team erfahrenen Wöber und Danso

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat am Dienstag seinen 23-Mann-Kader für die bevorstehenden Qualifikationsspiele am 7. September (18.00 Uhr/live ORF Sport+) in Ritzing gegen Armenien sowie am 11. September (17.00 MESZ) in Gibraltar bekanntgegeben. Mit dabei sind auch die A-Team erfahrenen Abwehrspieler Kevin Danso und Maximilian Wöber.

Die Mannschaft trifft am Sonntag in Bad Erlach zusammen, um mit der Vorbereitung auf die beiden Partien zu beginnen. Österreich liegt nach sechs von zehn absolvierten Spielen in der Gruppe 7 mit zwölf Punkten hinter Serbien (18/6 Spiele) und Russland (16/7) auf Rang drei. Die Chancen auf die Qualifikation für die EM-Endrunde 2019 in Italien sind noch intakt. Der Gruppensieger ist fix qualifiziert, die vier besten Zweiten aller neun Gruppen spielen im Play-off um die zwei letzten Tickets.

"Nach den beiden unglücklichen Niederlagen gegen Serbien und Russland haben uns viele schon abgeschrieben. Deshalb wollen wir mit zwei Siegen jetzt erst recht beweisen, dass wir die EM-Qualifikation noch nicht aufgegeben haben", betonte Gregoritsch. Armenien hält als Vierter nach sieben Spielen bei sieben Punkten, Gibraltar ist mit drei Zählern aus acht Partien Sechster und Letzter.

U21-ÖFB-Teamkader für die EM-Qualifikations-Spiele gegen Armenien und Gibraltar: