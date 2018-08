FK Austria Wien verpflichtet Randy Montie für Young Violets

Die in der 2. Fußball-Liga engagierten Young Violets Austria Wien haben mit dem 18-jährigen Randy Montie einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der Niederösterreicher kommt von 1860 München nach Favoriten und unterschrieb laut Vereinsangaben der Austria vom Montag einen Vertrag bis Sommer 2020 plus Option.

Montie perspektivisch hochinteressant für Austria Wien

"Ich bin überglücklich, das ist ein besonderer Tag in meiner bisherigen Karriere. Danke an Austria Wien für das große Vertrauen, ich werde alles geben, um es auch zurückzuzahlen", sagt der in Kamerun geborene Montie, der von 2013 bis 2017 im Nachwuchs von Red Bull Salzburg spielte. "Es ist eine sehr junge Mannschaft, mit der wir aber viel vorhaben. Ich bin jetzt schon heiß und freue mich auf die Zusammenarbeit."

Austrias Teschnischer Direktor Ralf Muhr freut sich indes über einen jungen, athletischen Stürmer. "Aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Abschlussstärke sowie seines Durchsetzungsvermögens kann er perspektivisch ein hochinteressanter Spieler für Austria Wien werden", so Muhr.