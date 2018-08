FC Red Bull Salzburg: Masaya Okugawa wechselt leihweise zu Holstein Kiel

Red Bull Salzburg hat einen vergleichsweise stressigen Deadline Day. Nach dem Abgang von Hee-Chan Hwang zum HSV (Leihe für ein Jahr), wird auch Masaya Okugawa in die zweite deutsche Bundesliga verliehen.

Der 22-jährige Japaner geigte in der abgelaufenen Spielzeit für den SV Mattersburg und erzielte in 27 Bundesliga-Spiele fünf Tore. In Kiel wird Okugawa kurioserweise Kollege von Mathias Honsak. Honsak wurde ebenfalls aus Salzburg ausgeliehen.

