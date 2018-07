WSG Wattens verpflichten Clemens Walch von der SV Ried

Club Friendlies Live Bury -

Liverpool World Cup Belgien -

England (Highlights) Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken World Cup Frankreich -

Kroatien (Highlights) CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco

Clemens Walch hat die SV Ried verlassen und kehrt nach Tirol zurück. Der 31-Jährige wird bei WSG Wattens einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

"Clemens Walch wollte wieder zurück in sein Heimat-Bundesland Tirol", wird Ried-Manager Fränky Schiemer auf der Homepage der Wikinger zitiert. "Wir wünschen ihm bei seinem neuen Verein Wattens alles Gute und bedanken uns für seinen großen Einsatz in den vergangenen sechs Jahren"

Walch habe für Ried "nicht nur auf dem Platz alles gegeben, sondern hat sich für den Verein auch abseits des Rasens immer vorbildlich engagiert", sagte Schiemer.

In den vergangenen sechs Jahren erzielte Walch, der beim 2:0-Restspielsieg der Rieder gegen die U23-Auswahl von Manchester United auf der Tribüne saß, in 162 Pflichtspielen 27 Tore, weitere 22 bereitete er vor. Der 31-Jährige, der für Kaiserslautern und den VfB Stuttgart sogar in der deutschen Bundesliga spielte, wurde jedoch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Walch hatte noch einen Vertrag bis Sommer 2019 im Innviertel, weshalb Wattens eine kleine Ablösesumme überweisen wird. Schiemer will sein Team noch mit einem neuen Torhüter und einem Torjäger für die kommende Saison verstärken.

Wattens verlor am Samstag ein Testspiel gegen den 1. FC Köln mit. Walch war noch nicht im Kader der Tiroler, bei den Gästen kam Louis Schaub zu einem Einsatz.

WSG Swarovski Wattens - 1. FC Köln 0:2 (0:2)

Tore: Clemens (38.), Oswald (44./ET)

FC Wacker Innsbruck - FC Ingolstadt 0:2 (0:0)

Tore: Lezcano (46.), Diawusie (88.)

Clemens Walch - Karrierestationen: VfB Stuttgart, Kaiserslautern, Dynamo Dresden