WSG Wattens testet Oliver Filip vom SK Sturm Graz

Der WSG Wattens hat mit Oliver Filip derzeit einen Testspieler vom SK Sturm zu Gast. Bei einem Testspiel der Tiroler am Samstag gegen Olympiakos Piräus stand der 20-Jährige über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz.

Das Testspiel gegen die Griechen ging mit 0:3 verloren, Filip konnte sich aber mehrmals in die Wattens-Offensive einbringen. In der 31. Minute scheiterte er am gegnerischen Torhüter, neun Minuten später legte er sich den Ball nach einem sehenswerten Pass in den Lauf zu weit vor.

Filip wechselte erst im vergangenen Sommer vom FC Liefering zu Sturm und hat in Graz noch einen Vertrag bis Juni 2020. In der Vorsaison kam der Rechtsaußen zu neun Einsätzen, acht Mal wurde er eingewechselt.

Zuletzt wurde Filip mit dem TSV Hartberg für einen Leih-Deal in Verbindung gebracht, nun scheint ein Engagement in Wattens am wahrscheinlichsten.

WSG Wattens - Olympiakos Piräus 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Gortounis (2.), 0:2 Guerrero (68.), 0:3 Guerrero (83.)

Aufstellung WSG: Oswald (63' Grünwald) - Neurauter - Cabrera - Svoboda - Nitzlnader (68' Toplitsch) - Filip - Santin - Mader (45' Gugganig) - Yeboah (45' Kovacec) - Katnik (45' Soumah) - Jauregui (45' Stoppacher)

