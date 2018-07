Überperformt? Jakob Jantscher antwortet Goran Djuricin

Club Friendlies Sa 14.07. Liverpool-Test: Wie gut sind Klopps Reds in Form? Club Friendlies Bury -

Liverpool World Cup Belgien -

England (Highlights) Club Friendlies Bournemouth -

FC Sevilla Allsvenskan Norrköping -

Häcken World Cup Frankreich -

Kroatien (Highlights) CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco

Mit der Aussage, Sturm hätte in der vergangenen Saison "überperformt", setzte sich Rapid-Trainer Goran Djuricin ein wenig in die Nesseln der Sozialen Netzwerke. "Ich denke, dass Sturm Graz überperformt hat. 70 Punkte kommen schon sehr selten vor - oder nie eigentlich", sagte Djuricin bei laola1.

Die Grazer wurden ja bekanntlich zweiter, mit acht Punkten vor dem grün-weißen Rivalen. Und dazu freilich Cup-Sieger. Ein Titel, der auch Djuricin anlacht: "Wir träumen alle vom Titel, auch die Fans. Wir haben auch die Chance im Cup, waren dort jetzt zweimal hintereinander sehr weit - einmal im Finale, einmal im Halbfinale."

In der Steiermark freute man sich über die Analyse der Saison-Leistung nicht übermäßig. "Ich kenn den Goran, der war mein Co-Trainer bei der ÖFB-U20. Ich kann nur sagen, dass wir uns das heuer wieder zutrauen. Und vielleicht unterhalten wir uns dann am Ende der Saison noch einmal drüber", sagte etwa Jakob Jantscher in der Krone.

Ein klares Saisonziel gibt es in Graz übrigens nicht. Das handhabt Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl - zumindest medial - schon seit Jahren so.