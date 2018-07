Sturms Peter Zulj erfolgreich operiert

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Peter Zulj musste sich nun doch unters Messer legen. Der Spielmacher des SK Sturm unterzog sich am Montag einem Eingriff an der Nase. Wie Zulj via Instagram mitteilt, dürfte die Operation erfolgreich verlaufen sein.

Der 25-Jährige war vergangene Woche im Training mit dem deutschen Neuzugang Raphael Obermair zusammengestoßen und hatte sich dabei eine Fraktur zugezogen.

Das Testspiel am Sonntag gegen den USV Gnas, das die Schwarz-Weißen knapp 3:2 gewinnen konnten, absolvierte Zulj noch mit Maske. Er spielte dabei 45 Minuten.

SK Sturm Graz - Fixe Deals: Neuzugänge für 2018/19

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Anastasios Avlonitis Innenverteidiger Panathinaikos ablösefrei 30.06.2020 Markus Lackner Defensives Mittelfeld Admira Wacker ablösefrei 30.06.2021 Lukas Grozurek Stürmer Admira Wacker ? 30.06.2021 Raphael Obermair Rechtes Mittelfeld FC Bayern München II ablösefrei 30.06.2020 Markus Pink Stürmer SV Mattersburg ablösefrei 30.06.2020 Filipe Miguel Neves Ferreira Linksverteidiger FC Pacos de Ferreira ablösefrei 30.06.2020

