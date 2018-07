SK Sturm Graz: Kommt Bayern-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt als Ersatz für Deni Alar?

Allsvenskan Live Göteborg -

Nach dem Schock um den Abgang von Deni Alar zu Rapid, dreht sich beim SK Sturm nun alles um die Suche nach einem Nachfolger für den Goalgetter. Dabei könnte Coach Heiko Vogel erneut seine guten Kontakte zum FC Bayern nutzen.

Laut Informationen von Sturmnetz soll Kwasi Okyere Wriedt ein Thema in Graz sein.

Der 23-Jährige lief u. a. für Jugendmannschaften des FC St. Pauli sowie in der 3. Liga für den VfL Osnabrück auf. Vergangenen Sommer dockte der in Hamburg geborene Ghanaer in München an und erwies sich in der letzten Saison als echter Zugewinn für die Bayern-Amateure. In 29 Spielen gelangen ihm 21 Treffer, zudem verbuchte er sieben Assists.

Zwei Einsätze für Bayern-Profis und Ghana

Der breiten Öffentlichkeit wurde der bullige Stürmer durch seine beiden Einsätze bei den Profis bekannt. Im Oktober wechselte ihn Jupp Heynckes in der Verlängerung des Pokal-Spiels gegen RB Leipzig ein. Ende November verhalf der Meistertrainer Wriedt mit einem 22-Minuten-Einsatz gegen Gladbach auch zum Bundesligadebüt.

Zuletzt kam der Mann, der von allen "Otschi" genannt wird, auch zu seinen ersten beiden Einsätzen für Ghanas Nationalteam. Bei den Bayern steht der Koloss - 1,88 m, Schuhgröße 46 2/3 - noch bis 2020 unter Vertrag.

SK Sturm Graz - Fixe Deals: Neuzugänge für 2018/19

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Anastasios Avlonitis Innenverteidiger Panathinaikos ablösefrei 30.06.2020 Markus Lackner Defensives Mittelfeld Admira Wacker ablösefrei 30.06.2021 Lukas Grozurek Stürmer Admira Wacker ? 30.06.2021 Raphael Obermair Rechtes Mittelfeld FC Bayern München II ablösefrei 30.06.2020 Markus Pink Stürmer SV Mattersburg ablösefrei 30.06.2020 Filipe Miguel Neves Ferreira Linksverteidiger FC Pacos de Ferreira ablösefrei 30.06.2020

Diese Spieler verlassen die Blackies