Trotz Verletzung: Lukrative Angebote für Rapids Giorgi Kvilitaia

Ein Knöchelbruch setzt Rapid-Stürmer Giorgi Kvilitaia für den Herbst außer Gefecht und veranlasste die Hütteldorfer dazu, neues Personal für ihren Angriff zu verpflichten.

Weil auch Neuzugang Andrija Pavlovic länger ausfällt, wurde Deni Alar vom SK Sturm zurück nach Wien gelotst. Und wie Sportchef Fredy Bickel bestätigte, lässt man sich offen, noch einen weiteren Mittelstürmer auf Leihbasis zu holen.

Das sieht auf den ersten Blick danach aus, als bahne sich in der Sturmzentrale der Grün-Weißen ein Überangebot an, sobald die Verletzten wieder fit sind. Aber vielleicht will man sich so beim Rekordmeister auch gegen einen weiteren eventuellen Abgang wappnen.

Denn trotz seiner schweren Verletzung soll Kvilitaia das Interesse anderer Klubs auf sich ziehen, berichtet die Krone. Demnach flattern bei den Hütteldorfern lukrative Angebote für den 24-Jährigen ein. "Vor allem im Osten steht der Georgier hoch im Kurs", so das Blatt.

SK Rapid Wien: Die fixen Neuzugänge

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Andrija Pavlovic Stürmer FC Kopenhagen 1,3 Millionen Euro 30.06.2021 Marvin Potzmann Rechtsverteidiger SK Sturm Graz ablösefrei 30.06.2021 Manuel Martic Defensives Mittelfeld SKN St. Pölten ablösefrei 30.06.2020 Christoph Knasmüllner Offensives Mittelfeld FC Barnsley ? 30.06.2021 Andrei Ivan Stürmer FC Krasnodar Leihe 30.06.2019 Deni Alar Stürmer SK Sturm Graz 600.000 Euro 30.06.2022

Diese Spieler verlassen Hütteldorf