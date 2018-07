FC-Basel-Stürmer Neftali Manzambi soll leihweise zum SK Rapid wechseln

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke

Der SK Rapid Wien scheint sich kurz vor Bundesligastart noch mit einem weiteren Stürmer zu verstärken. Dabei soll es sich um Neftali Manzambi vom FC Basel handeln.

Nach den Verletzungen von Philipp Schobesberger und Andrija Pavlovic hatten die Hütteldorfer bereits mit der Verpflichtung von Deni Alar reagiert. Der zuletzt hinzugekommene Abgang von Giorgi Kvilitaia zu KAA Gent riss aber erneut eine Lücke in die Stürmerdecke der Grün-Weißen.

Daher hatte Sportchef Fredy Bickel bereits vor der Vollzugsmeldung des Kvilitaia-Deals gemeint: "Die Möglichkeit ist relativ groß, dass etwas geschehen wird."

Manzambi bereits in Wien?

Nun scheint der Schweizer in seiner Heimat fündig geworden zu sein. Wie Insider Peter Linden auf seinem Blog berichtet, soll Neftali Manzambi bereits am Sonntag zu sportmedizinischen Untersuchungen in Wien gewesen sein.

Steffen Hofmann: Die Höhepunkte seiner Karriere beim SK Rapid Wien © GEPA 1/14 In seinem letzten Auftritt im Dress des SK Rapid schlug Steffen Hofmann mit seiner Elf die Kampfmannschaft der Hütteldorfer mit 4:2. Alle vier Treffer gingen auf das Konto des Deutschen. SPOX blickt auf die auf die Highlights seiner Rapid-Zeit zurück. © GEPA 2/14 Im Sommer 2002 kam Steffen Hofmann von den Bayern-Amateuren zum SK Rapid Wien. Schmackhaft gemacht hatte ihm den Wechsel im Vorjahr Trainer Lothar Matthäus. Als Hofmann kam, war Matthäus Geschichte, Josef Hickersberger war sein erster Trainer bei Rapid. © GEPA 3/14 Hofmann erzielte sein erstes Tor für Rapid ausgerechnet im Derby. Am 27. Oktober 2002 wurde er nach einer guten Stunde beim Stand von 0:2 eingewechselt und traf in der 88. Minute zum 1:2-Endstand. © GEPA 4/14 Sein erster Europacup-Treffer hingegen brachte Rapid den Sieg. Die Hütteldorfer drehten beim "Wunder von Kazan" ein 0:2 aus dem Hinspiel und siegten 3:0 in Kazan. Hofmann steuerte zwei Treffer bei. © GEPA 5/14 Nur neun Monate später feierte Steffen Hofmann seine erste von zwei Meisterschaften mit dem SK Rapid Wien. Hofmann beendet die Saison 2004/05 mit zwölf Toren und 16 Vorlagen in 39 Spielen. © GEPA 6/14 Nach seinem verunglückte Intermezzo bei 1860 München war es Rapid-Präsident Rudolf Eldinger, der ihn im Sommer 2006 zurück nach Hütteldorf holte. © GEPA 7/14 In der Saison 2007/08 lief Hofmann vor allem im Europacup zur Hochform auf. Er traf in acht Spielen acht Mal. Unter anderem auch wieder gegen "Lieblingsgegner" Rubin Kazan. © GEPA 8/14 Doch die Spielzeit war nicht nur international gesehen erfolgreich. Am Ende der Saison durfte Hofmann zum zweiten Mal in seiner Karriere den Meistertitel mit Rapid feiern. © GEPA 9/14 Das wohl denkwürdigste Spiel dieser Saison fand am 23. März statt. Rapid fertigte Salzburg auswärts 7:0 ab. Erwin Hoffer traf drei Mal, Stefan Maierhofer zwei Mal, Ümit Korkmaz ein Mal und Hofmann setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. © GEPA 10/14 In den nächsten beiden Saisonen war Hofmann wohl in der Form seines Lebens. Er verbuchte insgesamt 38 Tore und 49 Assists und wurde 2010 Torschützenkönig der Bundesliga. © GEPA 11/14 Apropos Auszeichnungen: Steffen Hofmann wurde 2004 und 2009 zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. 2003/04, 2004/05 und 2007/08 wurde er als Spieler des Saison der Bundesliga ausgezeichnet. © GEPA 12/14 Am 9. April 2016 knackte Hofmann beim 2:2 gegen den WAC die 500-Spiele-Schallmauer. Das gelang bis dato nur Peter Schöttel (516 Einsätze). © GEPA 13/14 Am 17. Mai wurde Hofmann feierlich von Rapid verabschiedet. "Alles was ich hier erlebt habe, ist einfach überragend", sagte der "Fußballgott" unter Tränen © GEPA 14/14 Nach insgesamt 128 Toren und 208 Assists in 540 Pflichtspielen für den SK Rapid wird Hofmann in Zukunft als Talentemanager der Hütteldorfer agieren.

Der 21-jährige Schweizer, der in Angola geboren wurde, läuft für das U20-Nationalteam der Eidgenossen auf. Beim FC Basel durchlief der Rechtsfuß von der U16 diverse Jugendmannschaften und stieg im Sommer 2017 zu den Profis auf. In seinen bis dato neun Einsätzen in der Super League verbuchte Manzambi einen Treffer.

Sein Vertrag bei den Baslern läuft noch bis 2020, bei Rapid soll das Talent leihweise andocken.

SK Rapid Wien: Die fixen Neuzugänge