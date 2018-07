Transfer geplatzt: Kadiri wechselt nicht leihweise von der Wiener Austria zu Baniyas SC

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Leicester -

Offenbar wird doch nichts aus dem leihweisen Wechsel von Abdul Kadiri Mohammed in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Baniyas SC sieht von einer Verpflichtung des Verteidigers der Wiener Austria ab.

Der junge Defensivspieler aus Ghana wechselte erst im Sommer 2016 von Ashanti Gold zu den Veilchen und absolvierte seither 43 Spiele in Violett. Wie Sky berichtete, zeichnete sich zuletzt ein Leihengagemnt bei Baniyas ab, das in der vergangenen Saison in die UAE Arabian Gulf League aufgestiegen war. Nun aber kommt es zur Kehrtwende.

"Baniyas überdenkt die Verpflichtung von Kadiri Mohammed noch einmal. Die Verhandlungen über die einjährige Leihe des Spielers gingen bis in die letzten Runden. Die beiden Parteien erzielten jedoch keine endgültige Einigung in dieser Angelegenheit", verlautbart Baniyas auf seinem Facebookchannel.

Wie es nun mit Kadiri weitergehen wird, steht wohl in den Sternen. Bei der Austria sieht sich der in der Vergangenheit fehleranfällige Innenverteidiger mit starker Konkurrenz konfrontiert. Michael Madl und Neuzugang Igor dürften gesetzt sein, hinzu kommen der von Sturm verpflichtete Christian Schoissengeyr sowie Youngster Aleksandar Borkovic.

FK Austria Wien: Die fixen Neuzugänge der Violetten