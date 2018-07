Knaller: SV-Ried-Legende Thomas Gebauer vor Wechsel zum LASK Linz

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Es rappelt im Karton! In der österreichischen Bundesliga bahnt sich ein spektakulärer Transfer an. So soll LASK Linz den Ried-Torhüter Thomas Gebauer auf dem Zettel haben.

Das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten. Demzufolge soll der Kapitän der Rieder, Thomas Gebauer, den Linzer Pavao Pervan ersetzen, der vor einigen Wochen überraschend zum VfL Wolfsburg in die deutsche Bundesliga abwanderte.

Gebauer kickt seit zwölf Jahren im Innviertel, ein Wechsel innerhalb Oberösterreichs scheint für den 36-Jährigen die letzte Möglichkeit auf einen wohl besser dotierten Vertrag. Die Rieder wollen ihrem langjährigen Kapitän keine Steine in den Weg legen, der Sensationstransfer scheint wahrscheinlich.

