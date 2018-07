Sturm Graz: Philipp Hosiner könnte Deni Alar ersetzen

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Sturm Graz fahndet weiterhin nach einem Nachfolger für den zu Rapid abgewanderten Deni Alar. Und während laut der Kleinen Zeitung Kwasi Wriedt (FC Bayern), Donis Avdijaj (Schalke 04) und Kevin Friesenbichler (Austria Wien) kein mehr Thema für den Job sind, erfuhr SPOX aus gut informierten Kreisen in Wien, dass sich Sturm nach Philipp Hosiner erkundigte. Eine Einigung beider Klubs soll aber ausstehen. In Graz stand vorerst niemand für eine Stellungnahme zur Verfügung, am Dienstag dürfte sich hier nichts tun.

Der 29-Jährige steht bei Union Berlin noch bis Sommer 2019 unter Vertrag und traf in der abgelaufenen 2. Bundesliga-Saison zweimal in 19 Spielen. Jedoch stand Hosiner nur sechsmal in der Startelf.

Philipp Hosiner: Odyssee nach Austria-Abschied

Der fünffache österreichische Nationalspieler (zwei Tore) erlebte in den vergangenen Jahren eine sportliche Odyssee. Nach zwei ganz starken Saisonen für die Wiener Austria, in denen er 46 Tore und 18 Vorlagen beisteuerte, wechselte der Eisenstädter für kolportierte zwei Millionen Euro zu Stade Rennes.

Doch dann folgte eine außergewöhnliche Pechsträhne: In Frankreich wurde Hosiner von einem Nierentumor gestoppt. Hosiner zog nach seiner Genesung weiter zum 1. FC Köln (15 Spiele, 1 Tor) und wechselte anschließend zu Union Berlin. Bei den Hauptstädtern kollabierte im Winter 2016 Hosiners Lunge. Der Angreifer rappelte sich erneut auf und absolvierte für den Kultklub 32 Ligaspiele.

Im vergagenen Wintertransferfenster erteilte Hosiner einem potenziellen Transfer im Gespräch mit SPOX noch eine Absage, ließ für den Sommer aber eine Hintertüre offen. "An einen Wintertransfer denke ich überhaupt nicht. Ich werde auf jeden Fall bis Sommer in Berlin bleiben", so Hosiner. Nachsatz. "Wenn man nicht so oft zum Einsatz kommt, und keine Perspektive sieht, muss man sich mit dem Klub zusammensetzen und besprechen, ob das letzte Vertragsjahr überhaupt noch Sinn ergibt." Nun könnte sein Abschied Realität werden - mit einem Wechsel nach Graz.

Philipp Hosiner: Leistungsdaten nach Verein