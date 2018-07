Stefan Hierländer über Deni Alars Sturm-Abschied: "Ging emotional zur Sache"

Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Napoli International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Championship Leeds -

Stoke

Am Mittwoch steigt für den SK Sturm in Amsterdam das Spiel des Jahres gegen Ajax. Und so recht weiß niemand, was ihn erwartet. Ajax durchlief eine durchwachsene Vorbereitung, Sturm muss einen Totalumbau verkraften.

Ein Spieler blieb jedoch an Bord und bekam zum Dank die Kapitänsschleife: Stefan Hierländer. Lange wurde der 27-Jährige mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, schließlich unterschrieb er einen neuen Vertrag bis Sommer 2021.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Es gibt immer Beweggründe, nach Höherem zu streben. Aber für mich gibt es in Österreich derzeit keinen interessanteren Verein als Sturm. Wir spielen international, haben sensationelle Fans. Andere haben Erfolgsfans, wir nicht", erklärt der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler der Kleinen Zeitung. "Das habe ich in den zwei Jahren in denen ich hier bin, zu schätzen gelernt. Ich fühle mich richtig wohl."

Hierländer: "Alar? Ging emotionaler zur Sache"

Anders dachte offenbar Ex-Kapitän Deni Alar, der sich für den kontroversen Wechsel zu Rapid entschied. Hierländer gefiel das nicht. "Wir haben eine engere Beziehung gehabt. Deswegen ist sein Abgang auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Im ersten Moment ist es emotionaler zur Sache gegangen. Ich habe Deni meine Meinung gesagt, aber damit ist alles erledigt. Es gibt keinen Rosenkrieg." Nachsatz: "Unsere Freundschaft ist nicht daran zerbrochen."

Geht es nach dem Villacher, wird Sturm an dem Verlust jedenfalls nicht zerbrechen: "Ich kann verstehen, dass sich die Fans Sorgen machen, wenn ein Spieler weggeht, der 20 Tore gemacht hat. Aber mit Emeka Eze, Markus Pink und Philipp Hosiner haben wir drei starke Stürmer."