SK Rapid: Steffen-Hofmann-Abschiedsspiel im TV oder legal im Livestream sehen

Steffen Hofmann hat seine Karriere beendet und wird vom SK Rapid Wien mit einem eigenen Abschiedsspiel gehuldigt. Dabei spielt die Kampfmannschaft der Hütteldorfer in einem Freundschaftsspiel auf eine Auswahl "Steffen & Friends". SPOX liefert alle Infos zur TV-Übertragung der Partie und erklärt, wo es einen Livestream gibt.

Nach 16 Jahren in Wien Hütteldorf verabschiedet sich Hofmann in die Fußball-Pension. Er wird dem SK Rapid allerdings in Zukunft als Talente-Manager weiterhin erhalten bleiben.

Tickets für die Nord- und West-Tribüne sind für elf Euro erhältlich, Karten auf der Allianz-Tribüne kosten 18,99 Euro. Der Erlös des Spiels kommt dem Rapid-Nachwuchs sowie der Special-Needs-Auswahl zugute.

Steffen Hofmanns Abschiedsspiel: Termin, Anstoß, Uhrzeit

Das Spiel findet am Sonntag, den 22. Juli 2018 im Allianz Stadion in Wien Hütteldorf statt. Der Anstoß erfolgt um 19.30 Uhr.

© GEPA

SK Rapid - Steffen & Friends im TV oder Livestream sehen

Der ORF überträgt das Spiel auf dem Kanal ORF Sport + live im linearen Fernsehen. Zudem bietet der Rundfunk auch einen Livestream an, der über die TVthek empfangbar sein wird. Die Übertragung beginnt bereits um 19.15 Uhr, eine Viertelstunde vor Ankick.

Steffen Hofmanns Karrierestationen als Spieler

Jahre Verein Pflichtspiele 2006-2018 SK Rapid Wien 411 2006 TSV 1860 München 17 2002-2006 SK Rapid Wien 128 bis 2002 FC Bayern München II 86

So emotional verabschiedet der SK Rapid Wien Rekordspieler Steffen Hofmann © GEPA 1/11 Steffen Hofmann feierte im Spiel gegen Altach seinen Abschied von Rapid und den Heim-Fans. SPOX zeigt die schönsten Fotos der Verabschiedung im Allianz Stadion. © GEPA 2/11 Ein riesiges Plakat "Steffen Hofmann Fussballgott" wurde präsentiert © GEPA 3/11 Auch Louis Schaub wurde verabschiedet. Der Mittelfeldspieler wechselt zum 1. FC Köln. © GEPA 4/11 Der Rekord-Rapidler verabschiedete sich von jedem einzelnen Spieler. © GEPA 5/11 © GEPA 6/11 © GEPA 7/11 © GEPA 8/11 © GEPA 9/11 © GEPA 10/11 © GEPA 11/11 Der unglaubliche Schlusspunkt: Hofmann schießt das 4:1 gegen Altach.

Steffen & Friends: Welche Rapid-Legenden spielen bei Hofmanns Abschied?

Der SK Rapid kündigte ein würdiges Abschiedsspiel mit einigen Rapid-Legenden an. So sollen Jozef Valachovic, Marek Kincl, Helge Payer, Erwin "Jimmy" Hoffer, Christopher Trimmel, Stefan Kulovits oder auch Owen Hargreaves nach Hütteldorf kommen.

Rekordspieler beim SK Rapid Wien

Platz Spieler Anzahl Pflichtspiele Tore 1 Steffen Hofmann 539 127 2 Peter Schöttel 516 5 3 Michael Konsel 464 0 4 Reinhard Kienast 460 67 5 Hans Krankl 373 266 5 Heribert Weber 373 43

SCR: Die Stimmen zum Abschied Steffen Hofmanns

Klubservice-Leiter Andy Marek: "Wir werden eine sehr illustre Runde aus nationalen und internationalen Größen zusammenbekommen, um für unseren Steffen ein würdiges, emotionales Abschiedsspiel zu organisieren. Allen Rapid-Fans können wir versprechen: Es wird sehr unterhaltsam, also lasst euch das nicht entgehen!"

Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek: "Steffen Hofmann verdient es, dass wir ihn bei einem eigenen Abschiedsspiel feiern und würdigen. Der Reinerlös dieses Spiels geht übrigens an unseren Nachwuchs und an das SK Rapid Special Needs Team. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen der Rapid-Familie bei diesem besonderen Spiel!"