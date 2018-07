Red Bull Salzburgs Christoph Freund: "Kein konkretes Angebot für Samassekou"

Superliga Live FC Kopenhagen -

Aalborg Women's International Champions Cup NC Courage -

Lyon International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

Empoli UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Club Friendlies Eintracht Frankfurt -

SPAL Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel Club Friendlies Arsenal -

Lazio International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Superliga Bröndby -

Nordsjälland Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio Copa Libertadores Colo Colo -

Corinthians J1 League Kobe -

Iwata Championship Derby County -

Leeds Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Valencia

Sportdirektor Christoph Freund vom Meister FC Red Bull Salzburg hat sich vor dem Bundesliga-Saisonauftakt gegen den LASK (JETZT im LIVETICKER) über Gerüchte bezüglich eines Mittelfeldspielers geäußert. Diadie Samassekou wurde in den vergangenen Tagen mit Olympique Lyon und AC Milan in Verbindung gebracht.

"Es gibt kein konkretes Angebot für Samassekou", sagte Freund bei Sky: "Wir wissen, dass unsere Spieler nach dieser Saison am internationalen Markt begehrt sind. Aber alle Spieler wissen, was sie an diesem Klub haben und wir vor einer wichtigen Saison stehen."

Zudem äußerte sich Freund über eine weitere Personalie, die bereits vor dem Absprung stand. "Es ist Fakt, dass Stefan Lainer im Sommer hier bleibt", sagte er, und betonte: "Das weiß auch der SSC Napoli."

Red Bull Salzburgs Saisonauftakt: Die Begegnungen der ersten Runde