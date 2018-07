Red-Bull-Salzburg-Talent Hannes Wolf dachte an Abgang

Club Friendlies Fr 13.07. Favre-Debüt! Livestream zum ersten Test des BVB Club Friendlies Austria Wien -

Eigentlich müsste Red-Bull-Salzburg-Talent Hannes Wolf mit seiner Saison zufrieden sein - immerhin sammelte der 19-jährige Offensiv-Mann in 27 Liga-Spielen zwölf Scorerpunkte und kam in der Europa League siebenmal zum Einatz.

Dennoch war der Grazer offenbar nicht zufrieden mit seinem Standing - besonders weniger Vertrauen in den großen Europa-League-Spielen drückten aufs Gemüt. "Das war schwierig für mich", sagt er in der Kronen Zeitung.

Sogar Gedanken an einen Abschied kamen auf. "Das war auf jeden Fall ein Thema, sogar bis vor kurzem", so Wolf, der sich jetzt aber durchbeißen will - obwohl er zuletzt mit dem FC Everton in Verbindung gebracht wurde.

"Ich will aber eine andere Rolle spielen als im Frühjahr. Mein Ziel muss sein, dass ich in den wichtigen Spielen von Beginn an auflaufe und dann auch eine gute Rolle spiele."